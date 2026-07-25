Javier Rosende Novo

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Ofrenda al Apóstol 2026: la tradición vuelve a cobrar vida

Cada 25 de julio, coincidiendo con el Día de Galicia, la catedral compostelana acoge la Ofrenda Nacional al Apóstol, una tradición iniciada en 1643, durante el reinado de Felipe IV, y considerada una de las más antiguas en la relación entre la Iglesia y el Estado en España. Durante la misa solemne, presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Prieto, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, actuó como delegado regio y renovó simbólicamente la vinculación de España con su patrón. La ceremonia, de profundo significado espiritual y cultural, congrega a autoridades civiles y religiosas, así como a cientos de peregrinos. Más información