¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Así se ve el videomapping sobre el Pazo de Raxoi
Una Praza do Obradoiro totalmente llena vivió la madrugada de este sábado uno de los grandes momentos de las Festas do Apóstolo 2026. La fachada del Pazo de Raxoi se transformó en un enorme lienzo gracias a un espectacular videomapping de diez minutos que sorprendió a vecinos y curiosos. Flores, explosiones, animales, engranajes e incluso un Raxoi que se desmonta y vuelve a construirse como si fuera un Lego formaron parte de una propuesta visual creada por la empresa gallega QatroGatos.
Últimos vídeos
INCENDIOS FORESTALES