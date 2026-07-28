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Un hombre convierte en su piscina la histórica fuente de la Praza de Praterías
En la tarde de este martes, una persona fue cazada mientras se daba un baño en la Fuente de los Caballos de la Praza de Praterías. Ante la incredulidad de compostelanos y turistas, un hombre no tuvo ningún reparo en meterse en el agua para refrescarse. Un comportamiento que, por otra parte, no está permitido.
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