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Un hombre convierte en su piscina la histórica fuente de la Praza de Praterías

Un hombre convierte en su piscina la histórica fuente de la Praza de Praterías

El Correo Gallego

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Un hombre convierte en su piscina la histórica fuente de la Praza de Praterías

El Correo Gallego

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En la tarde de este martes, una persona fue cazada mientras se daba un baño en la Fuente de los Caballos de la Praza de Praterías. Ante la incredulidad de compostelanos y turistas, un hombre no tuvo ningún reparo en meterse en el agua para refrescarse. Un comportamiento que, por otra parte, no está permitido.

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