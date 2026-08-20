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Comienzan las obras en la rúa Doutor Teixeiro, cerrada al tráfico desde este jueves

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Jesús Prieto

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Comienzan las obras en la rúa Doutor Teixeiro, cerrada al tráfico desde este jueves

Jesús Prieto

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Aviso a los conductores que circulen esta lluviosa mañana de jueves por las calles de Santiago. La rúa Doutor Teixeiro, en pleno Ensanche, permanece cerrada al tráfico desde primera hora y continuará así mañana, viernes 21, y el lunes 24 con motivo de las obras de asfaltado, financiadas a través del impuesto a las estancias turísticas y que tienen como objetivo «mellorar a calidade e a seguridade do espazo público». El corte está provocando además bastante tráfico en el entorno de Plaza de Galicia.

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