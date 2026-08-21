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Doutor Teixeiro e Fonte de Santo Antonio: "obras absolutamente imprescindibles" no centro neurálxico de Santiago

Doutor Teixeiro e Fonte de Santo Antonio: "obras absolutamente imprescindibles" no centro neurálxico de Santiago

Diego Mosteiro Riveiro

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Doutor Teixeiro e Fonte de Santo Antonio: "obras absolutamente imprescindibles" no centro neurálxico de Santiago

Diego Mosteiro Riveiro

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A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto ao concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, visitou este venres as obras de asfaltado da rúa Doutor Teixeiro. Vía principal da cidade xunto a outro viario en obras, a Fonte de Santo Antonio, e conectadas a través da Praza de Galicia, centro neurálixo de circulación de tráfico na cidade. Más información

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