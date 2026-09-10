Javier Rosende Novo

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El Camino de la ELA llega a Santiago

Entre aplausos, abrazos y lágrimas de emoción. Así fueron recibidas este jueves en la plaza del Obradoiro las 15 personas con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y otras cuatro con distintas patologías que culminaron en Santiago una peregrinación cargada de simbolismo y reivindicación.

Organizada por la asociación CompostELA, que preside la monfortina Mati Alvarín, la iniciativa celebra este año su sexta edición. Los participantes partieron el pasado día 4 desde Fonfría, en Pedrafita do Cebreiro, acompañados por cuidadores, familiares y voluntarios, además de agentes de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y del Escuadrón de Caballería. MÁS INFORMACIÓN. Más información