¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Foro: Mulleres de Primeira | Goretti Sanmartín e os retos da igualdade
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, abre unha nova edición de Mulleres de Primeira. Na entrevista aborda o exercicio feminino do poder, a maior esixencia que soportan as mulleres con responsabilidades públicas e os ataques que reciben nas redes sociais. Tamén analiza a incorporación da perspectiva feminista ás políticas municipais, a necesidade de avanzar en coeducación e corresponsabilidade e as dificultades que os horarios e os coidados continúan provocando para a participación pública. Más información