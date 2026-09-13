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Foro: Mulleres de Primeira | Goretti Sanmartín e os retos da igualdade / Sergio Moino / Javier Rosende Novo

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Foro: Mulleres de Primeira | Goretti Sanmartín e os retos da igualdade

Sergio Moino

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, abre unha nova edición de Mulleres de Primeira. Na entrevista aborda o exercicio feminino do poder, a maior esixencia que soportan as mulleres con responsabilidades públicas e os ataques que reciben nas redes sociais. Tamén analiza a incorporación da perspectiva feminista ás políticas municipais, a necesidade de avanzar en coeducación e corresponsabilidade e as dificultades que os horarios e os coidados continúan provocando para a participación pública. Más información

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