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Ian Vázquez Rowe, el biólogo compostelano que lleva trece años investigando en Perú

Ian Vázquez Rowe, el biólogo compostelano que lleva trece años investigando en Perú

El Correo Gallego

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Ian Vázquez Rowe, el biólogo compostelano que lleva trece años investigando en Perú

El Correo Gallego

Santiago de Compostela
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El biólogo compostelano Ian Vázquez Rowe llevaba un tiempo trabajando en Luxemburgo, a punto de finalizar su doctorado. Al acabarse su contrato, allá por el 2013, en vez de buscar un lugar en Europa le apeteció dar un salto radical y postularse en un posdoctorado en otro continente. El elegido fue América, y el país, Perú, y la ciudad, Lima. MÁS INFORMACIÓN.

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