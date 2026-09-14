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Muere ahogado Carlos Nieves

Muere ahogado Carlos Nieves

El Correo Gallego

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Muere ahogado Carlos Nieves

El Correo Gallego

Santiago de Compostela
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El histórico concejal del PSOE de Santiago Carlos Nieves Vicente (Madrid, 1949) falleció este sábado al mediodía a los 77 años cuando se bañaba en una playa de O Grove. Según confirmaron fuentes de Emerxencias 112 Galicia, el suceso ocurrió en la playa de Seixeliño, en San Vicente do Mar, donde la víctima tenía una casa y acostumbraba a pasar parte del año, especialmente en verano. MÁS INFORMACIÓN. Más información

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