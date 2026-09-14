El Correo Gallego

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Borja Verea quiere convertir Santiago en "la mejor capital de Europa" para las familias

Con la excusa del inicio del curso escolar, el líder del Partido Popular de Santiago y candidato a la alcaldía en 2027, Borja Verea, lanza su paquete de propuestas en clave familiar, un total de nueve medidas que fue desgranando semanalmente y que son una pieza básica de su programa. "Los padres y madres serán prioridad absoluta del próximo gobierno municipal", avanza Verea, que enmarca las iniciativas en una estrategia global para convertir Santiago "en la ciudad de Europa que más piense en los padres y madres". MÁS INFORMACIÓN.