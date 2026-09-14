Javier Rosende Novo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Violentas agresiones en la verbena de las fiestas de A Mercé de Conxo

Un joven de 19 años que se encontraba en la fiesta de las fiestas de A Mercé de Conxo acompañado por varios amigos, fue agredido en el transcurso de la verbena . La denuncia presentada ante la Policía Nacional recoge que, alrededor de las 2.30 horas, uno de los jóvenes del otro grupo se aproximó a él acompañado de otras personas y le quitó la gorra con intención de provocar una pelea. En ese momento, el denunciante asegura que recuperó la prenda pero que recibió un puñetazo en el rostro. Tal y como cita la denuncia, a partir de ese momento comenzó una agresión en la que supuestamente fue golpeado con la culata metálica de un arma de fuego, con las culatas de navajas automáticas y con botellas de alcohol de alta graduación. MÁS INFORMACIÓN. Más información