El Correo Gallego

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Marusía. Vientos de Honor. Una serie con sello compostelano sobre la Armada Española

Marusía. Esta palabra gallega sirve para hacer referencia al mar cuando este se encuentra muy agitado hasta el punto hacer peligrosa la navegación. También al olor característico de las algas o del océano y, proximamente, a la nueva gran apuesta de Telecinco para su prime time. Y es que Mediaset viene de presentar en el FesTVal de Vitoria Marusía. Vientos de Honor, una serie —todavía sin fecha de estreno confirmada— rodada en diversas localizaciones de Galicia que asume por primera vez en televisión el reto de adentrarse en el entorno de la Armada Española. MÁS INFORMACIÓN.