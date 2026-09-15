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Música para tecer pontes: volve Maré a Compostela
"Canto máis parece torcerse o mundo, máis importante é que a cultura funcione, que a música abra espazos e que as xentes regresen a espazos de encontro. E Maré é un festival para encontrarse". Falaba así este martes o director deste evento musical e intercultural, Vítor Belho, na Sala Capitol, un dos escenarios nos que entre o 23 e o 27 de setembro vai recorrer a nova edición do Festival Maré cuxas entradas xa están a venda en mare.gal.
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