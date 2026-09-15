El primer bar vikingo de Santiago
El icónico local de La Radio, uno de los pubs más visitados de la ciudad durante décadas, volverá a abrir sus puertas este jueves 17 de septiembre. Pero lo hará con un concepto que no existía hasta ahora en Santiago: un bar vikingo, el primero de Compostela, que acercará a la capital de Galicia el hidromiel artesano y las historias de los guerreros nórdicos. Al frente está Fran Corrochano, que ha decidido expandir, junto a su socio Daniel Fervenza, el negocio que comenzó hace tres años en A Coruña. El Sköl santiagués seguirá la misma filosofía que su vecino: mucha madera, escudos por las paredes y una mesa de pulsos, aunque contará con un elemento único que promete dejar a más de uno sin aliento: "Un auténtico barco vikingo a tamaño real" donde la clientela podrá pedir sus bebidas.
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