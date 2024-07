Parece una pesadilla muy lejana pero no hace tanto que sucedió. La Plataforma Ego Non (Yo no) es una asociación de ciudadanos vascos y navarros cuya principal finalidad es mostrar que la única opción ante el homenaje sistemático a ETA y a quienes fueron parte de la banda terrorista no es ni la complicidad ni la indiferencia. Esta asociación reúne a nietos y miembros de la sociedad civil contra el olvido. Los nietos de los que fueron asesinados por ETA, que sufrieron de pequeños la violencia de las bombas y el tiro en la nuca, sienten que con la llegada de la paz a Euskadi la historia de sus familias, destrozadas por la banda terrorista, quedó olvidada. Su único objetivo es decir ‘Yo no’, aunque la norma sea el silencio.