Los reyes Felipe VI y Letizia han viajado este viernes a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios forestales que se han producido en la región este verano y conocer de primera mano los trabajos de los equipos de extinción.

Con vítores de 'Vivan los Reyes' y 'Viva España', los vecinos de Rebollar han recibido a Felipe VI y Letizia que se han asomado a un mirador para disfrutar de las vistas de los cerezos de un Valle del Jerte que, afortunadamente, no han sido dañados por el fuego.

Letizia se ha detenido más de dos minutos con una vecina de Rebollar que llevaba un perrito recién nacido que han adoptado en las últimas semanas y al que le han puesto el nombre de 'Fuego'.