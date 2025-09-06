El concierto de Shakira en Querétaro se convirtió en un espectáculo aún más inolvidable cuando, al iniciar una de sus canciones, una intensa lluvia comenzó a caer sobre el Estadio Corregidora. El momento fue tan preciso que muchos asistentes y usuarios en redes sociales no tardaron en comentar: “Parece que invocó la lluvia”. La escena ocurrió justo cuando la cantante colombiana extendía los brazos en el arranque de su tema Suerte (Whenever, Wherever), y rápidamente se volvió viral.

La tormenta no solo sorprendió al público, sino que causó complicaciones logísticas detrás del escenario. El camerino de la artista se inundó por completo debido a las fuertes filtraciones de agua, lo que obligó al equipo a actuar con rapidez. El espectáculo sufrió un retraso de casi tres horas, pero Shakira decidió seguir adelante. Cuando finalmente apareció frente al público, la energía fue total, y miles de fans la recibieron coreando sus canciones.

Lejos de detener el show, la lluvia se integró al ambiente, creando una atmósfera única. Shakira se presentó con toda su fuerza escénica, bailando y cantando bajo el aguacero, en una noche que pasó del caos a lo épico. Su actitud fue celebrada por los asistentes y seguidores online, que vieron en el gesto una muestra de entrega absoluta. "La tormenta fue parte del show, y Shakira no se detuvo", resumió una fan en redes.