Las tablas de surf han tenido protagonistas poco habituales este domingo en la playa de Del Mar, en California, en Estados Unidos, donde decenas de perros se han lanzado a las olas en la XX edición del Surf Dog Surf-a-Thon. El evento ha reunido a más de 50 canes junto a sus dueños con el objetivo de recaudar fondos para el centro de animales Helen Woodward. Entre los participantes destacó Faith, que se alzó con el primer puesto de la competición.