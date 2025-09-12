En un ejemplo ambicioso de apertura de nuevos mercados, el PP presentará a Eurovisión su versión cantada de 'Hijo de fruta', con Feijóo haciendo los coros aunque no puede descartarse que acabe asumiendo el papel de solista si Ayuso se lo permite. El presidente popular ya participó en la puesta de largo de la canción, y con el público asistente en pie ante su voz desgarradora.