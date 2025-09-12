La reina Letizia ha inaugurado hoy el curso escolar de Infantil, Primaria y Secundaria con una visita al CEIP Entresotos y al IES Gonzalo de Berceo de Rincón de Soto, en La Rioja.

Los niños, muy emocionados con la visita de doña Letizia, han tenido un bonito detalle con ella al interpretar la canción de Extremoduro ‘Ama, ama, ama y ensancha el alma’ guiados por la profesora de música.

La reina, acompañada por la ministra de Educación, no ha dudado en cogerse de la mano para acompañar a los niños en su coreografía.