Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia

Sara Fernández

Sara Fernández

Un frente cargado de lluvias torrenciales ha descargado con fuerza en el sur de Catalunya y el norte de la Comunitat Valenciana, causando inundaciones y cientos de incidencias en la zona. El temporal ha obligado a activar varios avisos rojos a lo largo del domingo y hasta este lunes por la mañana. Ahora, mientras el frente sigue avanzando, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados varios avisos de nivel rojo, naranja y amarillo por lluvias torrenciales ante la posibilidad de que se produzcan acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos y hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las autoridades piden extremar las precauciones a lo largo de esta jornada ya que el riesgo de inundaciones es aún alto.

