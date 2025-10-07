GVA

Un segundo vídeo completo aportado por Emergencias a la causa de la dana, según el Consell

La Conselleria de Emergencias negó a la jueza de la causa de la dana y al grupo parlamentario socialista en las Corts tener "soporte documental alguno" o "grabaciones en general" del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Aunque once meses después de la dana que acabó con la vida de 229 personas, la productora contratada por la Generalitat para grabar recursos sobre las emergencias que se registran en la Comunidad Valenciana ha entregado a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, 39 microvídeos del Cecopi. Apenas son cinco minutos de grabaciones. Pero son, junto a los otros 6 minutos y 35 segundos del Cecopi grabados por la televisión autonómica À Punt, y el audio de un minuto del mismo Cecopi que grabó el jefe de Climatología de la Aemet (Agencia estatal de meteorología), los únicos 12 minutos y 35 segundos que se conservan, o se conocen, del Cecopi del 29 de octubre. Una reunión vital para la seguridad de los miles de valencianos afectados por la dana (depresión aislada en niveles altos) y que duró casi doce horas pero de la que sólo se han conocido 12 minutos y 35 segundos.