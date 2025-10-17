Fundación Luckia

Formación y futuro: Fundación Luckia impulsa el progreso social a través del conocimiento

Fundación Luckia trabaja para impulsar la innovación, el talento y la empleabilidad, ofreciendo formación gratuita, actualizada y práctica a todos aquellos que quieran anticiparse a los cambios y afrontar los desafíos de la era digital. Con ello pretende generar un impacto positivo en la sociedad, contribuyendo al progreso colectivo y a un futuro más inclusivo y sostenible.