Miles de ovejas y cabras recorren el centro de Madrid con sus pastores durante la Fiesta de la Trashumancia

Madrid ha vuelto a transformarse este domingo en una gran dehesa. Desde primera hora de la mañana, miles de ovejas y cabras han recorrido el centro de la capital acompañadas por sus pastores en la XXXII edición de la Fiesta de la Trashumancia, una cita que reivindica desde hace tres décadas el valor de la ganadería extensiva y la protección de las vías pecuarias como corredores ecológicos.