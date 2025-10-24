Así fue la emotiva ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias
Así fue la emotiva ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.
Últimos vídeos
CEREMONIA PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS
Eduardo Mendoza se declara "una joven promesa" y bromea sobre la vanidad al recibir el Premio "Princesa" de las Letras
Premios Princesa de Asturias
Mario Draghi cree que "el futuro de Europa debe ser un viaje hacia el federalismo"
Premios Princesa de Asturias
La Princesa Leonor reivindica la convivencia "como única vía para llegar al progreso compartido"
Premios Princesa de Asturias