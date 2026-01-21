Secciones

Es noticia
Elecciones USCLobos en el ruralRobos en AmesEl tiempo
instagram
Nuevas imágenes a vista de dron de los trabajos de la Guaria Civil en la retirada de los vagones descarrilados en Adamuz

Nuevas imágenes a vista de dron de los trabajos de la Guaria Civil en la retirada de los vagones descarrilados en Adamuz

Sara Fernández

Nuevas imágenes a vista de dron de los trabajos de la Guaria Civil en la retirada de los vagones descarrilados en Adamuz

Sara Fernández

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Al menos 43 personas han fallecido tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, del que se van conociendo datos como los audios del maquinista del Iryo que chocó frente al Alvia. Este es el primer accidente de estas magnitudes que afecta a la alta velocidad de España. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents