Nuevas imágenes a vista de dron de los trabajos de la Guaria Civil en la retirada de los vagones descarrilados en Adamuz
Al menos 43 personas han fallecido tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, del que se van conociendo datos como los audios del maquinista del Iryo que chocó frente al Alvia. Este es el primer accidente de estas magnitudes que afecta a la alta velocidad de España. Más información
