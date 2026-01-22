Ana dueña de Boro y superviviente del accidente de Adamuz: "Intentad evitar los bulos porque está siendo muy duro"
Un guarda de campo ha localizado al perro Boro, desaparecido en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), pero aún no ha podido ser capturado porque ha escapado cuando intentaban cogerlo. Según han informado a Efe fuentes de la investigación, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del Pacma, una organización en defensa de los animales, han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña, pero sin éxito. Más información
