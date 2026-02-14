LOM

La presa malagueña de Montejaque comienza a desembalsar

La presa malagueña de Los Caballeros, también conocida como del Hundidero, en Montejaque, ha comenzado a funcionar tras más de un siglo sin haber sido puesta a prueba. Los mecanismos de sifones en el aliviadero superior están operando correctamente, permitiendo que el agua fluya por casi 8 kilómetros de la cueva del Hundidero, donde se lamina antes de llegar al río Gato con menor fuerza y caudal. Más información