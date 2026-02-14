Colegio de Psicología de Madrid

Raquel Tomé, psicóloga: "La sobreexposición a las pantallas es la causa principal en el deterioro de la salud mental"

En un contexto de debate, justo una semana después de que Pedro Sánchez anunciará que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años atendemos a la visión de la experta del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Más información