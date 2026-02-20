Atlas News

Nuevo enjambre sísmico bajo el Teide, el tercero en una semana

Los sensores de la Red Sísmica Nacional no paran de moverse en el Teide. Se trata de una actividad “intensa” provocada por pequeños movimientos de origen híbrido, es decir, causados por el movimiento de gases a través de las grietas en las rocas del subsuelo. Más información