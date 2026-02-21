PI STUDIO

Jóvenes que se identifican y actúan como animales: llega a España el fenómeno 'therian'

El movimiento 'therian' surgió en la década de los 90, pero es ahora cuando ha alcanzado su máxima popularidad gracias a redes como Tik Tok, Instagram o Youtube, donde estas personas, en su mayoría adolescentes, comparten vídeos con sus experiencias de identidad animal. Más información