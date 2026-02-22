Secciones

Es noticia
Alianza de alcaldesMeco'Trapicheo'Santiago Ferreiro
instagram
Cinco detenidos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que acaba con incidentes

Cinco detenidos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que acaba con incidentes

PI STUDIO

Cinco detenidos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que acaba con incidentes

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Cinco personas han sido detenidas este sábado por la noche por desórdenes públicos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que ha finalizado con enfrentamientos, por lo que la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra han debido intervenir para desalojar la zona.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents