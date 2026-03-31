Daniel Tortajada

Quinta concentración de protesta por una Semana Santa Inclusiva de Sagunto

Más de un centenar de personas se concentraban este martes en la emita de la Sang de Sagunto para reivindicar por quinta vez una Semana Santa inclusiva, después de tres votaciones por parte de la cofradía que organiza la fiesta en las que se ha dicho "no" a la entrada de las mujeres. La cita llegaba además precedida de la gran polémica suscitada a nivel nacional tras el resultado de la reciente votación y las acciones llevadas a cabo por el Gobierno, tanto al reactivar el expediente para valorar si retira el "interés turístico nacional" a la fiesta como al anunciar una denuncia ante la Fiscalía desde el Ministerio de Igualdad. Más información