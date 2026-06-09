Secciones

Es noticia
Descentralización MedicinaPeajes AP-9Municipais 2027Carlota GarabatoTextil gallego
instagram
El papa se convierte en un piloto más del avión que le llevaba a Barcelona y bendice a toda la tripulación incluido el avión de las Fuerzas Aéreas

El papa se convierte en un piloto más del avión que le llevaba a Barcelona y bendice a toda la tripulación incluido el avión de las Fuerzas Aéreas

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El papa se convierte en un piloto más del avión que le llevaba a Barcelona y bendice a toda la tripulación incluido el avión de las Fuerzas Aéreas

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

Tras tres días de intensa agenda en Madrid, el papa León XIV ha aterrizado a las 12:45 horas de este martes en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para iniciar su visita de dos días a Cataluña. El pontífice, que antes de despegar de Madrid-Barajas ha charlado con los pilotos en la cabina del avión, ha volado junto a la delegación vaticana y un grupo de unos 80 periodistas en un A320 con el nombre de 'Peñón de Ifach' que Iberia ha habilitado para la ocasión.

TEMAS

Tracking Pixel Contents