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Nanda y Chus Sanromán hablan de su experiencia con Asotrame
La asociación emprende una campaña de «crowdfunding» para financiar este servicio, que permitió a Nanda, vecina de Nigrán, poder estar acompañada de su familia durante su tratamiento en Santiago. El colectivo tiene estos pisos, totalmente gratuitos, también en Vigo y A Coruña Más información
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