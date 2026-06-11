Secciones

Es noticia
Obra ilegal'Señoras en bicicleta’RaigameVivenda públicaGuerra en Oriente Medio
instagram
Nanda y Chus Sanromán hablan de su experiencia con Asotrame

Nanda y Chus Sanromán hablan de su experiencia con Asotrame

Pablo Hernández Gamarra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nanda y Chus Sanromán hablan de su experiencia con Asotrame

Pablo Hernández Gamarra

RRSS WhatsAppCopiar URL

La asociación emprende una campaña de «crowdfunding» para financiar este servicio, que permitió a Nanda, vecina de Nigrán, poder estar acompañada de su familia durante su tratamiento en Santiago. El colectivo tiene estos pisos, totalmente gratuitos, también en Vigo y A Coruña Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents