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Furor en A Coruña por la nueva colección de Zara por San Juan

Zara lo ha vuelto a hacer: A Coruña ha amanecido este jueves con gran expectación por el nuevo lanzamiento dedicado a San Juan. La tienda de la calle Compostela registra desde primera hora de esta mañana grandes colas de clientas dispuestas a hacerse con la nueva edición especial que ha diseñado la firma de Inditex con motivo de la fiesta coruñesa por excelencia. Más información