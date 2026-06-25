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El 26 de junio se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

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Marta G. Brea

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El 26 de junio se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

Marta G. Brea

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Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Amnistía Internacional apuesta por visibilizar este año a gallegos que presentaron querellas por las torturas ejecutadas por la dictadura franquista en los 70. Suso Vázquez, Xosé María Brañas, Paco Montes y Manolo Reboiras relatan sus casos. Más información

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