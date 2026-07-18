Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram
El hipopótamo viral tailandés Moo Deng predice la victoria de Argentina en el Mundial

El hipopótamo viral tailandés Moo Deng predice la victoria de Argentina en el Mundial

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El hipopótamo viral tailandés Moo Deng predice la victoria de Argentina en el Mundial

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng, que en 2024 conquistó las redes sociales, predijo este sábado que la selección argentina se impondrá a la española en la final del Mundial, que se disputará el domingo. Moo Deng, que vive en el zoo Khao Kheow —unos 110 kilómetros al este de Bangkok—, eligió hoy sin dudarlo una sandía preparada por sus cuidadores en la que aparecían las letras ARG y que estaba coronada con una bandera del país latinoamericano.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents