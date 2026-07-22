¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Javier Bardem, protagonista en el concierto de Shakira en Nueva York
PI STUDIO
PI STUDIO
Javier Bardem cambió por una noche la alfombra roja por la pista de baile. El actor español asistió al concierto que Shakira ofreció este 21 de julio en el Barclays Center de Nueva York y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas inesperados de la velada, luego de que las cámaras del recinto lo enfocaran mientras disfrutaba del espectáculo, desatando la ovación del público.
Últimos vídeos
Comisión del 'caso Koldo'
Narbona insiste en que desconocía las gestiones de Leire Díaz
Incendios forestales