Secciones

Es noticia
Ola de incendiosFiestas del ApóstolBorja IglesiasFuegos ApóstolCarreira Pedestre
instagram
Así han sido los trabajos nocturnos de la UME para frenar el fuego de la Sierra Oeste de Madrid

Así han sido los trabajos nocturnos de la UME para frenar el fuego de la Sierra Oeste de Madrid

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Así han sido los trabajos nocturnos de la UME para frenar el fuego de la Sierra Oeste de Madrid

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Efectivos de la UME han trabajado toda la noche para frenar el fuego que afecta a la Sierrra Oeste de Madrid. Los militares han utilizado maquinaria pesada para perimetrar la zona y defender las viviendas.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents