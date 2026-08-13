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Miembros de INFOAR y de la UME trabajan de la mano frente al incendio de Las Peñas de Riglos en las inmediaciones de Ena

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Miembros de INFOAR y de la UME trabajan de la mano frente al incendio de Las Peñas de Riglos en las inmediaciones de Ena

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Más de 5.700 hectáreas calcinadas, 577 personas evacuadas de nueve pueblos y cien turistas del Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca son los últimos datos que deja el incendio de Las Peñas de Riglos, que sigue fuera de control y cuya actividad se espera que continúe en los próximos días. Más información

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