Lucía Feijoo Viera

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Miles de personas vieron el eclipse de Sol desde el Templo de Debod

Más de 15.000 personas vieron este miércoles el eclipse total desde el madrileño Templo de Debod, donde se disfrutó de un "espectáculo" con "toda la tranquilidad" y "alegría". Así lo ha detallado durante una visita al Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque este jueves la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, quien también se desplazó hasta el templo de la capital. "Yo lo vi desde el Templo de Debod. Fue maravilloso en ese entorno tan bonito ver el eclipse, pero sobre todo a mí me encantó ver que había más de 15.000 personas disfrutando del espectáculo con toda la tranquilidad, con toda la alegría", ha aseverado. La delegada madrileña ha afirmado que los miles de visitantes protagonizaron un "aplauso enorme" al final del fenómeno. Además, ha destacado la normalidad, tranquilidad y el buen comportamiento que se repitió en "todos los lugares de Madrid".