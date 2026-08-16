Javier Vendrell Camacho

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Dos mujeres fallecidas y dos menores heridos tras una riada cerca de Ponferrada (León)

Dos mujeres han muerto y dos bebés han sufrido heridas leves cuando se encontraban en el interior de una bodega de la localidad de Manzanedo de Valdueza, cerca de Ponferrada (León), tras ser anegada por una riada de agua y barro ocasionada por una intensa tormenta.