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El Oceanográfic de Valencia rescata a dos belugas y cuatro delfines que iban a ser sacrificados en Canadá
Dos belugas y cuatro delfines rescatados del parque Marineland de Canadá, cerrado hace más de un año, han llegado esta madrugada al Oceanogràfic de València tras un complejo traslado internacional para garantizar su cuidado y evitar su eutanasia
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