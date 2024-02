El incendio en el barrio de Campanar de Valencia se cobra la vida de varias personas. Los cuerpos calcinados han sido encontrados en un balcón y en una vivienda del edificio gracias a las imágenes proporcionadas por un dron. Los bomberos ahora continúan trabajando para poder entrar en el interior del inmueble. Las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior con lo cual se sigue trabajando para enfriar el edificio. El Ayuntamiento ha confirmado que hay una veintena de desaparecidos que no han podido ser localizados por sus familias. Los bomberos quitan todo tipo de esperanza. No creen que pueda haber supervivientes por cómo se ha desarrollado el incendio. Unas llamas que se originaban en la planta séptima del edificio, y que, irremediablemente, se fueron extendiendo a otras viviendas.