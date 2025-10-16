Lucía Feijoo Viera

Así fue la detención del clan del "abrazo cariñoso"

En la operación han participado la Policía Nacional, Europol, Eurojust y las autoridades rumanas. Según han explicado las fuentes policiales, la organización estaba formada por miembros de un clan familiar: un matrimonio, sus tres hijos y sus parejas; y otros amigos del mismo pueblo, Tandarei (Rumanía). Los integrantes eran conocidos en Europa por su amplia trayectoria. En España llevaban al menos dos años delinquiendo, manteniendo un perfil discreto y mimetizado para evitar sospechas.