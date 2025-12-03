Fernando Bustamante

Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en una vivienda

La Policía Nacional ha detenido esta noche en València a un hombre en tratamiento psiquiátrico minutos después de que hubiese matado, al parecer a golpes, a un compañero de piso con quien había mantenido una discusión instantes antes, en un piso compartido en el distrito de l'Olivereta. Los hechos han ocurrido pasadas las nueve y media de la noche, aunque el cuerpo sin vida de la víctima no ha sido localizado hasta pasadas las diez de la noche. Más información