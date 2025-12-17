PI STUDIO

El caso de Juana Canal, próxima entrega de 'En Paradero Desconocido', el pódcast de desaparecidos de Prensa Ibérica

"Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo”. Esa nota es todo lo que encontró el hijo de Juana Canal cuando llegó a casa tras pasar la noche fuera, en el domicilio de un familiar. Durante casi 20 años la familia de Juani vivió con la hipótesis policial única de la marcha voluntaria. La realidad era otra. Esa misma madrugada había muerto asesinada por el autor de la nota. Su cuerpo, repartido en dos maletas, apareció en una finca familiar de él, dos décadas después. En Paradero Desconocido camina junto a su familia por esos casi 20 años de desaparición. Desde este jueves 18 de dicembre.