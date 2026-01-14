PI Studio

El caso de Paco Molina cierra la primera temporada de En Paradero Desconocido

Un mensaje: no voy a ir a dormir. La forma, afirmando y sin preguntar, fue lo que chirrío a los padres de Paco Molina. Era 1 de julio de 2015. Tenía 16 años. ¿Lo escribió él? Paco no durmió en casa… A la mañana siguiente no regresó. Una voz dijo haberle visto subiendo a un autobús con dirección Madrid. No se miraron las cámaras de la estación. ¿Era él? En Paradero Desconocido te cuenta todas las claves de la desaparición del menor a partir de este jueves 15 de enero.