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Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna

Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna

Sergi Juan

Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna

Sergi Juan

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La luna de miel de una joven castellonense se convirtió hace pocos días en una tragedia absoluta en las Islas Maldivas. Un tiburón atacó a su marido, un joven de 31 años alicantino llamado Borja, de una manera tan brutal que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte en un hospital de ese archipiélago del océano Índico. Más información

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